OL : La demande irréelle de la Lazio pour Djordjevic

Filip Djordjevic représente une piste qui soulève l’intérêt de Lyon depuis quelques semaines. L’attaquant serbe, qui a l’avantage de connaître la Ligue 1, peine à se faire sa place à la Lazio Rome, et possède un profil lui permettant de postuler à une place de remplaçant d’Alexandre Lacazette. Ce joker offensif a ses partisans dans la cellule de recrutement rhodanienne, au point que des premiers contacts en ce sens ont eu lieu dernièrement annonce la presse italienne.

Selon Gianluca Di Marzio, les premières discussions ont toutefois été assez corsées puisque la Lazio demanderait tout simplement 15 ME pour le joueur arrivé librement de Nantes il y a un an et demi. Une somme que l’OL n’a bien évidemment aucune intention de débourser. Pour le journaliste italien spécialisé dans les transferts, il s’agit surtout d’une ruse habituelle signée Claudio Lotito, qui espère plutôt récupérer 6 à 7 ME pour son attaquant serbe. Une manière d'obtenir l’argent espéré avec cette vente, qui serait tout de même une très bonne affaire financière pour la Lazio, mais aussi l’opportunité de recruter un joker offensif expérimenté pour l’OL.