OL : L'agent de Pape Cheikh est venu à Lyon pour causer mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le quotidien sportif AS l'affirme ce jeudi, l'agent de Pape Cheikh a fait le déplacement ce mercredi jusqu'à Lyon, et à priori ce n'était pas pour faire un pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière ou venir manger chez Paul Bocuse. Si le représentant du milieu de terrain du Celta Vigo est venu dans la capitale des Gaules c'est pour rencontrer les dirigeants de l'Olympique Lyonnais afin de parler de la possible venue de Pape Cheikh d'ici la fin du mercato. Arrivant tout droit de Londres, où il s'était entretenu avec les responsables de Tottenham, très intéressés eux aussi par le milieux de terrain, l'agent de Pape Cheikh a fait le point sur ce dossier.

Et selon le média espagnol, même si le joueur du Celta Vigo a une clause libératoire à hauteur de 30ME, il pourrait être bradé à 10ME. Pour l'instant, le club espagnol n'a pas encore eu d'offre à cette hauteur, mais le Celta Vigo compte sur la concurrence entre Tottenham et l'Olympique Lyonnais pour parvenir à atteindre un transfert à deux chiffres. En attendant, Pape Cheikh n'a pas participé aux matches de préparation du club de Galice.