OL : L'agent de Jordy Gaspar répond à Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Répondant via Twitter à une question sur l'avenir immédiat de Jordy Gaspar à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas semblait d'une confiance absolue, annonçant même un accord à venir avec le jeune défenseur formé à l'académie rhodanienne. Tout semblait donc réglé et il ne manquait plus que la signature sur le premier contrat contrat professionnel de Gaspar.

Mais ce mardi après-midi, interrogé par Olympique-et-Lyonnais.com, le représentant du joueur de 19 ans a calmé les ardeurs du président de l'OL en précisant qu'on était encore loin d'un accord et que les offres venues d'autres clubs étaient étudiés sérieusement, même si Lyon est bien évidemment une option très sérieuse. « Aujourd’hui, nous avons de bonnes discussions avec l’OL, mais nous sommes aussi à l’écoute des offres des autres clubs. On souhaite le meilleur pour Jordy et sa famille. On espère que la situation se décantera dans un sens ou dans l’autre », a précisé Aimé Bafounta, histoire de ne pas se laisser dicter le tempo des négociations concernant un jeune joueur prometteur qui a fait ses grands débuts chez les pros lors de la Ligue des champions.