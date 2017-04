OL : L'agent de Gonalons attaque frontalement sur le cas Houllier

Dans : OL, Ligue 1.

Frédéric Guerra n'avait visiblement pas sa langue dans sa poche lorsque sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones le cas de Gérard Houllier. Celui qui est l'agent de Maxime Gonalons, capitaine emblématique de l'OL, a attaqué frontalement celui que Jean-Michel Aulas est allé chercher l'été dernier pour le conseiller afin de revoir l'organisation du club rhodanien. Une critique très vive qui pourrait faire un peu de bruit au sein de l'Olympique Lyonnais.

« Après la saison, Jean-Michel Aulas devra peut-être se poser avec des gens très très très compétents, et à ce niveau-là Gérard Houllier n’est pas une suffisance (sic) à mon sens. Comme ce monsieur a appartenu à une époque au club, il a peut-être des comptes à régler avec certaines personnes. C’est difficile d’être dans l’objectivité alors qu’il a travaillé avec untel et untel qu’il a critiqué, qu’il a aussi entendu des gens qui l’ont critiqué. Je pense que Gérard Houllier n’était pas la bonne personne. Certes, il fallait quelqu’un, mais quelqu'un d'extérieur à tout ça à mon sens, a lancé Frédéric Guerra, avant de se lâcher un peu plus tard. Je suis sincère et je pense qu’il ne fallait surtout pas aller chercher un mec comme lui. »