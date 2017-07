OL : Juninho bientôt directeur sportif puis entraîneur ?

Dans : OL, Ligue 1.

En quête d'un nouveau directeur sportif pour renforcer l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas touche au but avec Juninho Pernambucano.

Lundi, après avoir présenté sa sixième recrue estivale, Marcelo, le président lyonnais a livré quelques confidences sur le futur directeur sportif. Et sans surprise, celui-ci devrait logiquement être Juninho, comme cela est pressenti depuis plusieurs semaines. Suite à une rencontre à Londres, les deux hommes sont désormais tout proche d'un accord. « Ça avance très bien, on est confiant. Il manque juste son oui. C’est comme avant un mariage, on n’est jamais sûr », a expliqué le président Aulas sur Le Parisien.

Réticent à l'idée de revenir à Lyon dans le costume de directeur sportif au début, le Brésilien de 42 ans « aurait donné des signaux beaucoup plus positifs ces derniers jours ». À Lyon, toutes les composantes du club, de Claudio Cacapa, l’entraîneur des défenseurs, à Cris, l’entraîneur de la réserve, en passant par Bernard Lacombe, poussent pour le retour de l'ancienne star. Ce probable come-back à Lyon ne serait juste qu'un premier pas important pour Juninho, qui, en étant qu'homme de terrain, rêve de diriger l'équipe première de l'OL à l'avenir... Genesio n'a qu'a bien se tenir !