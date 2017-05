OL : Jhon Rachid lance l'opération #24hGenesio si Lyon se qualifie

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Comédien, humoriste, youtubeur vedette avec plus d'un million d'abonnés à sa chaîne, star des réseaux sociaux, Jhon Rachid est également supporter revendiqué de l'Olympique Lyonnais. Et, avant la demi-finale retour d'Europa League entre l'OL et l'Ajax Amsterdam, ce jeudi soir au stade du Parc OL, il a décidé de lancer une opération sur Twitter en créant le hashtag #24Genesio. Jhon Rachid a expliqué le but de ce défi : « Ma parole que si on fait une remontada je mets Bruno Genesio en photo de profile pendant 24h ».

Comme d'autres, Jhon Rachid n'est pas vraiment fan de l'actuel entraîneur de l'OL, mais il acceptera de rendre cet hommage à Bruno Genesio si Lyon renverse la vapeur face à l'Ajax. Et l'opération semble bien fonctionner, puisque de nombreux twittos se sont également engagés à faire la même chose en cas de résultat positif pour l'Olympique Lyonnais.