OL : Il fait un selfie de Lacazette et Depay, il risque gros malgré ses 15 ans

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a vu très brièvement dimanche sur le but égalisateur de Corentin Tolisso à la 80e minute du match OL-Dijon, mais après qu'Alexandre Lacazette ait récupéré le ballon au fond des filets, un spectateur est venu sur la pelouse faire un selfie avec ce dernier, et Memphis Depay. Le jeune intrépide de 15 ans a même eu droit à une photo de son exploit sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, histoire d'immortaliser ce moment.

Oui mais voilà, les choses pourraient mal tourner pour ce fan de l'OL, lequel a posté la fameuse image faite avec Lacazette et Depay sur Facebook. En effet, rapidement interpellé par la sécurité du stade, l'auteur du selfie fait l'objet d'une plainte de la part de l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien étant très agacé de ce comportement excessif et qui laisse apparaître au grand jour des lacunes en matière de sécurité. A priori, l'auteur du selfie des deux attaquants de l'OL risque, malgré le fait qu'il soit mineur, une interdiction de stade.