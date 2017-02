Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Revenant sur le le derby perdu dimanche soir à Saint-Etienne, Sidney Govou n'est pas tendre avec certains des joueurs actuels de l'Olympique Lyonnais. Car pour l'ancien attaquant de l'OL ce qui s'est passé en fin de rencontre et après le match dans le Chaudron est totalement inadmissible et met à mal tout le travail effectué depuis des années au sein du club de la capitale des Gaules.

Dans 20 Minutes, Sidney Govou a vidé son sac. « Dans la vie, il faut savoir accepter la défaite et ne pas chercher des excuses de partout. Le haut niveau impose d’être maître de ses nerfs. J’ai connu de nombreux provocateurs sur les terrains, et même Rémy Vercoutre qui faisait dégoupiller les latéraux adversaires depuis le banc de touche. Un joueur ne peut pas faire sortir une équipe entière de son match. Au pire, tu peux péter un plomb mais ne pas le reconnaître ensuite est plus que ridicule. Les dégradations ? Même si je ne cautionne pas, j’ai régulièrement pu voir ça durant ma carrière. A la base, l’OL n’était pas forcément un club aimé en raison de son président très médiatique et de sa ville bourgeoise. On a mis beaucoup de temps à construire une image de beau club et un match comme celui-là la flingue d’un coup », fulmine Sidney Govou, qui ne comprend pas vraiment comme tout cela a pu dégénérer.