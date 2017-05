OL : Genesio refuse de lier sa situation au résultat contre l'Ajax

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A la veille de défier l'Ajax Amsterdam au stade du Parc OL, un challenge pas simple compte tenu du scénario du match aller, Bruno Genesio sait qu'en cas d'élimination ses oreilles risquent de siffler. Car si l'union sacrée s'est remise en place durant ces derniers jours, les critiques pourraient de nouveau s'abattre sur l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais en cas d'élimination. Mais Bruno Genesio a confié ce mercredi en conférence de presse qu'il ne faisait pas de cette rencontre retour une affaire personnelle.

Pour l'entraîneur de l'OL, ce rendez-vous est crucial pour tout un club, et pas uniquement pour lui. « Je n’ai pas d’état d’âme par rapport à cela, je ne prends pas ce match comme un challenge personnel. C’est avant tout le club et l’équipe qui doivent être rassemblés derrière ce match pour créer un exploit. Je l’ai déjà dit, les grandes épopées européennes sont souvent construites sur des exploits de ce genre, chez nos voisins stéphanois il y a quelques années par exemple ou à Bastia, c’est surtout ça qui m’intéresse. On sait qu’on a une opportunité unique dans une carrière de jouer une finale, peut-être que cela ne se reproduira plus pour moi, pour les joueurs et, je ne l’espère pas, pour le club. Il n'y a pas lieu d'y voir un challenge personnel pour sauver ma saison ou quoi que ce soit », a confié Bruno Genesio, conscient de l'importance de cette demi-finale retour.