OL : Genesio pas loin de taper du poing sur la table

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio n'a visiblement pas apprécié ce qu'il a vu samedi contre Lorient, et ce n'est pas la perspective de jouer ce jeudi soir contre Besiktas qui calme l'entraîneur de l'OL. Car pour Genesio, il est évident que son équipe a tendance à choisir ses matches, et cela se ressent très clairement dans le jeu pratiqué. Le coach de l'Olympique Lyonnais exige de ses joueurs qu'ils soient aussi appliqués et impliqués contre une formation censée être plus faible que contre une grosse équipe, comme cela sera le cas en Europa League.

« Si on a vite oublié la défaite contre Lorient ? Vite, ce n'est pas l'adjectif que j'emploierais. Il a été évacué parce que le match le plus important est toujours celui qui arrive. Mais en ce qui me concerne, il n'est pas complètement évacué parce que c’est arrivé trop souvent cette saison en Championnat pour l'évacuer. Après, place à la préparation de ce match contre Besiktas qui est un des matchs les plus importants de notre saison avec le match retour. C’est surtout l’état d’esprit et la qui fait la différence. On a parfois eu le sentiment d’être coupé en deux, sauf contre les équipes plus fortes où on n’a pas eu cette sensation là. Je pense qu’il y a une prise de conscience qui doit être faite pour rester un bloc équipe quel que soit l’adversaire », a très fermement prévenu un Bruno Genesio ouvertement agacé.