OL : Et si Lacazette faisait un flop au mercato ?

Jean-Michel Aulas ne l'a pas caché, il ne vendra Alexandre Lacazette que si une offre suffisante lui parvient lors du prochain mercato estival. Et du côté du patron de l'Olympique Lyonnais, on souhaite très clairement atteindre et dépasser la barre des 50ME pour celui qui chaque année enfile but sur but sous le maillot de l'OL. De son côté, Alexandre Lacazette l'a confié, avant de se faire plus discret, il souhaite s'offrir un nouveau challenge la saison prochaine, l'attaquant de Lyon pensant ouvertement à un championnat étranger.

Mais ce mardi, dans France-Football, le cas Alexandre Lacazette est étudié à la loupe. Et si l'on en croit l'hebdomadaire footballistique, les choses pourraient bien ne pas se passer comme dans un rêve pour le meilleur buteur français de Ligue 1. En effet, si certains clubs européens suivent le dossier Lacazette, c'est loin d'être l'emballement général et la bataille à coup de millions d'euros. En Premier League, même si les noms d'Arsenal et Liverpool ont été cités, cela relève plutôt du second choix. C'est également le cas en Italie, où la Juventus ne donnera pas les clés du camion à Lacazette, ou bien au Bayern Munich, où Lewandowski est et restera le patron offensif.

Pour l'instant, deux clubs prestigieux pourraient éventuellement faire d'Alexandre Lacazette une priorité lors du marché estival des transferts, il s'agit du Borussia Dortmund et de l'Atlético Madrid. Si le club allemand constitue une piste crédible, celle qui mène à Madrid est très compliquée puisque pour l'instant la formation espagnole est interdite de mercato. Autrement dit, les vrais grands clubs seraient rares à se bousculer et Lacazette devra peut-être se contenter d'évoluer dans une formation moins souveraine qu'il ne l'espérait. Comme l'écrivent nos confrères : « Pour résumer, l’Europe pense plutôt du bien d’Alexandre Lacazette, comme la NBA pensait autrefois beaucoup de bien d’Antoine Rigaudeau ou de Nando De Colo. On peut être excellent sur ses terres, mais pas forcément adapté pour réussir partout ».