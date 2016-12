OL : Et hop, 30ME sont arrivés dans les caisses de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

C'est via un très sérieux communiqué d'OL Groupe, cotation en bourse oblige, que l'Olympique Lyonnais vient d'officialiser le premier versement de 30.000.183,72 euros fait par IDG European Sports Investment, l'investisseur chinois qui d'ici la fin du mois de février sera propriétaire de 20% de l'OL. Di'ci là, IDG devra 70ME en plus afin d'atteindre le montant total de 100ME. Il s'agit de la première étape du plan décidé par Jean-Michel Aulas afin d'intégrer ce groupe chinois, et le fait que les délais soient respectés confirme que le patron de l'Olympique Lyonnais ne s'est pas trompé concernant le sérieux de ces investisseurs.

Comme cela avait été annoncé de longue date, ces millions d'euros ne serviront pas à se renforcer au mercato, mais à financer l'énorme investissement fait par OL Groupe pour réaliser ses nouvelles installations à Décines. D'ailleurs, l'Olympique Lyonnais profite de cela pour annoncer que les banques ont décidé de prolonger jusqu'au 30 septembre 2017 la ligne de crédit de 34ME dont profite le club, alors qu'elle devait être ramenée à 25ME le 9 janvier prochain. Un signe que les la confiance règne entre les banques et l'OL.