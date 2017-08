OL : Diop va signer, on connait le tarif

Dans : OL, Mercato.

Le recrutement de Pape Cheikh Diop ne sera pas effectif ce vendredi, mais il demeure toujours en très bonne voie.

Selon Le Parisien et AS, le transfert du milieu de terrain du Celta Vigo ne fait désormais plus guère de doute, et sera formalisé très prochainement. Le montant s’élèvera à 10 ME et 4 ME de bonus éventuels, tandis que le jeune international espoir espagnol s’engagera pour cinq ans avec le club rhodanien. Diop arrivera dans un premier temps pour être la doublure, ou le complément, de Lucas Tousart au poste de milieu défensif. Il n’est pas certain du tout que cette ultime arrivée mette un terme au recrutement de l’OL pour cet été, le président Aulas ayant clairement envie d’être attentif à ce qui se passera dans les derniers jours afin de boucler d’ultimes départs ou arrivées d’ici à jeudi prochain. A noter que l'OL avait ciblé Etienne Capoue de Watford si les discussions venaient à se compliquer pour boucler l'arrivée de Diop. Cette possibilité est pour le moment à oublier donc.