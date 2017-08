OL : Diakhaby écarté du groupe, transfert en vue ?

Dans : OL, Mercato.

Bruno Genesio n’a pas un groupe complet pour le déplacement de ce week-end à Nantes. En effet, outre les blessés et les suspendus, deux éléments ont tout simplement été privés de rejoindre le groupe.

Il s’agit de Clément Grenier, victime d’un choix fort de la part de son entraineur alors que Darder est suspendu et qu’il manque normalement un milieu de terrain qui doit arriver prochainement. Autant dire que le joueur prêté à la Roma la saison passée doit comprendre le message qu’il ferait bien de se trouver un nouveau club.

Autre information, mais beaucoup plus surprenante, la mise à l’écart de Mouctar Diakhaby, qui n’était plus vraiment annoncé sur le départ. Convoqué avec les espoirs pour la semaine prochaine, le défenseur central n’est pas blessé affirme L'Equipe, et pourrait donc changer d’air à la fin du mois d’août, alors qu’il semblait pouvoir bénéficier des départs de Mammana et Nkoulou. Sans oublier le fait qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 au début du mois d'août... Voilà qui laisserait ensuite l’OL avec trois défenseurs centraux, les deux titulaires Morel et Marcelo, et le seul Yanga-Mbiwa en doublure.