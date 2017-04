OL : Deux blessés sérieux chez les stadiers à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Responsable de la sécurité au sein de l’Olympique Lyonnais, Annie Saladin est revenue ce vendredi sur les graves incidents qui ont eu lieu aux abords et à l’intérieur du Parc OL, en marge du match entre Lyon et Besiktas. Et pour la directrice de l’organisation des rencontres, la faute en incombe largement aux supporters trucs.

« Les premiers incidents ont été créés par les supporters turcs, vers 18h30, à la sortie du tramway. Deux stadiers ont été gravement blessés : un a été brûlé au troisième degré aux jambes par un fumigène d’un supporter turc, et un autre a eu le nez cassé. Il y avait 1000 stadiers disposés dans le stade, c’est comparable au dispositif mis en place pendant l’Euro. Mettre 500 ou 1000 stadiers de plus, c’est impossible en moyen humain, et la violence des supporters était telle qu’ils auraient obtenu ce qu’ils voulaient », a fait savoir Annie Saladin dans des propos relayés par Radio Scoop. La radio locale précise tout de même un fait important, à savoir que des supporters turcs ont non seulement réussi à entrer dans l’enceinte avec des projectiles et autres fumigènes, mais qu’en plus certains sont parvenus à pénétrer dans l’enceinte sans billets. Ce qui pourrait valoir à Lyon des grosses sanctions si cela devait se confirmer auprès de l'UEFA.