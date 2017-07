OL : Denayer accuse City d'avoir bloqué son transfert à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Toujours en pourparlers avec le Besiktas Istanbul pour le recrutement de Marcelo (30 ans), l’Olympique Lyonnais a longtemps pensé recruter Jason Denayer (24 ans) en prêt. Mais le défenseur central de Manchester City s’est vu refuser cette destination par sa direction, cette dernière voulant absolument envoyer l’international belge à Gérone, club qui appartient aux dirigeants de Manchester. Dans un entretien accordé à nos confrères du Voetbal Magazine, le jeune défenseur central a étalé toute sa rancœur. Et pour cause, sa volonté était bien de s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais au mercato.

« Ils ont mis un veto à mon départ à Lyon. Ils ne veulent pas me vendre ou alors uniquement à des conditions exorbitantes et irréelles comme par exemple avec une clause de rachat au même prix que celui de la vente. Du coup, les clubs me veulent mais uniquement en prêt. Je ne suis pas contre mais je veux choisir ma destination. Dans cette optique, Lyon était un club parfait, une équipe ambitieuse dans un bon Championnat. Nous étions d'accord avec l'OL mais pas City, qui veut absolument me prêter à Gérone. Or, ils sont promus, jouent en contres, c'est une petite ville, avec peu de supporters. Tout le contraire de Lyon » a confié l’international belge de 24 ans, visiblement très amère. Reste à savoir si le joueur était l’option n°1 de Jean-Michel Aulas et de Bruno Génésio pour renforcer le poste de défenseur central.