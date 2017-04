OL : Débordements, Dortmund, report, Anthony Lopes tape dans le tas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le match entre Lyon et Besiktas a failli ne jamais avoir lieu, puisque quelques minutes avant le coup d’envoi prévu à 21h05, le terrain a été envahi par des supporters lyonnais fuyant le bombardement de projectiles de leur tribune par des fans turcs du club turc au troisième niveau du stade. Si cette arrivée en masse sur la pelouse a forcément repoussé le début du match, cela n’a été que le plus spectaculaire des nombreux débordements observés jeudi soir dans et hors du stade. Pour Anthony Lopes, tout cela a été très mal géré et la situation était difficilement tenable, au point que le gardien franco-portugais aurait préféré voir le match être annulé.

« 45 minutes de retard, ce n’est pas la meilleure des manières pour préparer un match. C’est inadmissible. On dirait que les incidents de Dortmund jeudi n’ont pas suffi. Avec plus de 20 000 supporters dans notre stade, il était certain qu’il y allait avoir des débordements. On avait nos familles et nos enfants dans les tribunes. Nous étions sacrément touchés. Ne pas jouer le match aurait été la meilleure des choses. C’était assez incroyable à ce niveau-là », a livré le gardien lyonnais, qui est l’un des rares à penser que le report aurait été une bonne chose.