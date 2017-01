OL : Croire encore au podium ? Yanga-Mbiwa a son idée

Dans : OL, Ligue 1.

Lyon a perdu de très gros points ce samedi face à Lille, manquant l’occasion de remettre un peu la pression sur les formations sur le podium.

Une défaite qui fait très mal même si les Lyonnais, fébriles défensivement et en manque d’efficacité devant, ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Dès lors, comment envisager de monter sur le podium en fin de saison avec une telle irrégularité ? En tablant aussi sur ce défaut chez les autres prétendants européens, avance Mapou Yanga-Mbiwa dans les colonnes du Progrès.

« On s’était bien préparé depuis le match contre Marseille. Mais il a manqué beaucoup de choses, défensivement ce n’était pas ça et aussi offensivement où on a été́ un peu juste. On a tout donné en fin de match, mais cela n’a pas suffi. Mais on a un bon groupe, on aura l’occasion de se reprendre. D’autres équipes perdront des plumes », a assuré le défenseur central rhodanien, qui comme beaucoup à Lyon mise sur une perte de vitesse de Nice, plutôt que de Monaco et du PSG. Mais encore faut-il accélérer sur son tableau de marche pour être l’affut en cas de défaillance, ce qui n’est pas le cas actuellement avec déjà deux défaites en Ligue 1 depuis le début de l’année 2017.