OL : Cris et Fofana prennent du galon à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Annoncés la semaine passée, les changements au sein de l'organisation sportive de l'Olympique Lyonnais ont été confirmés par Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL n'a pas donné la totalité des détails du nouvel organigramme, mais il a indiqué que Cris Gueida Fofana devraient prendre des responsabilités suite à cette petite révolution interne.

« On a décidé de faire un bilan des 10 dernières années pour essayer de s’inspirer de certaines méthodes de grands clubs et prolonger ce qu’on a fait. On va présenter une nouvelle organisation. C’est Jean-François Vulliez qui aura la responsabilité de l’Académie. Christian Bassila va devenir son adjoint. Stéphane Roche va revenir sur le terrain, on lui a proposé d’entraîner les U19. Il y aura un nouvel entraîneur de la CFA et on pense que ça sera Cris, s’il est totalement disponible. Gueïda Fofana va devenir coach des U17. C’est une personne formidable. Il pourra ensuite évoluer dans l’académie ou se rapprocher du milieu pro par la suite. C’est un plaisir d’intégrer d’anciens joueurs », a confié Jean-Michel Aulas, qui a confié la mission de réformer les structures à Gérard Houllier il y a quelques mois et semble satisfait du travail de son ancien entraîneur.