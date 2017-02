OL : Ces cinq clubs sont dans les starting-blocks pour Lacazette

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

En annonçant qu’il réfléchissait sérieusement à un départ de Lyon cet été, Alexandre Lacazette savait très bien qu’il prenait le risque d’alimenter les gazettes pour plusieurs mois, avant même que son transfert ne soit réellement à l’étude.

Mais c’est désormais le lot des attaquants confirmés quand ils se mettent le marché, et ce n’est pas si souvent. En toute logique, plusieurs clubs se sont déjà placés auprès de Lyon et de l’entourage du joueur, affirme The Telegraph. Pour le quotidien anglais, si l’Atlético Madrid est le plus motivé, le reste des candidats est 100 % made in Premier League. Il s’agit principalement de West Ham, qui s’est déjà positionné la saison passée, et d’Arsenal, qui ne cache pas que le profil de Lacazette lui plait énormément.

Deux autres clubs sont sur les rangs, à savoir Tottenham et Liverpool. De beaux candidats avec de grandes ambitions et des moyens financiers copieux, même s’il manque tout de même le gratin de ce qui se fait en Angleterre, à savoir Manchester United, Chelsea ou Manchester City. Pas de quoi faire sourciller l’OL, qui se dit qu’avec de tels candidats, il a de grandes chances de récupérer une somme proche ou supérieure à 50 ME.