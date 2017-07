OL : Bruno Génésio se fixe un objectif XXL avec Lyon

Dans : OL, Europa League.

Demi-finaliste malheureux de la Ligue Europa la saison dernière, l’Olympique Lyonnais aura à cœur de bien figurer dans cette compétition la saison prochaine. Contrairement à Bordeaux et Marseille, le club rhodanien est d’ores et déjà qualifié pour la phase de groupes grâce à la quatrième place obtenue la saison passée en championnat. De quoi déjà se fixer des objectifs élevés, comme l’a confié Bruno Génésio devant les médias avant d’affronter l’Inter Milan en match amical.

« On a connu des départs importants mais le recrutement que l’on a fait est de grande qualité. Il doit nous permettre d’atteindre des objectifs élevés. Cette saison, on fera tout pour retrouver la Ligue des Champions et pour aller le plus loin possible en Ligue Europa, dont la finale se jouera à Lyon, en se frottant aux plus grands clubs européens. Gagner la C3, c’est mon objectif n°1 » a expliqué l’entraîneur de l’OL. Des objectifs partagés par Jean-Michel Aulas, conscient que le recrutement du club doit permettre à Lyon de passer un palier cette saison.