OL-Besiktas : Ménès et Duluc pointent la sécurité et la billetterie du doigt

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

En dehors du stade comme dans l’enceinte, la gestion de ce match Lyon-Besiktas restera comme le plus gros couac de l’histoire du récent Parc OL. Dès le premier jour d’ouverture de la billetterie, la ruée des supporters turcs a marqué les esprits, et il s’agit déjà d’un premier problème dénoncé par Pierre Ménès, même s’il n’est pas évident d’empêcher des Français d’origine turc de prendre des places pour une rencontre de football si la vente est ouverte au public. Pour Vincent Duluc, au niveau de la sécurité, les garanties ne sont pas optimales et le journaliste de L’Equipe craint pour la tenue de la rencontre jusqu’au bout, si elle devait démarrer...

C'est une faillite totale de la sécurité. Je ne sais pas si le match va commencer. Je suis presque sûr qu'il ne va pas finir. — vincent duluc (@vincentduluc) 13 avril 2017