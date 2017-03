OL : Aulas le jure, il ne trollera plus le PSG « champion du Qatar »

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

La saison passée, le président de l'Olympique Lyonnais avait agacé au plus haut point Nasser Al-Khelaifi en multipliant les attaques contre le Paris Saint-Germain, notamment en affirmant que l'OL, deuxième du championnat, était le vrai champion de France. Pas besoin d'avoir été Prix Nobel pour comprendre que le patron du club rhodanien faisait remarquer que, selon lui, le PSG ne devait son titre qu'à l'argent du Qatar et rien d'autre.

Mais ce samedi, à la veille du match PSG-OL, Jean-Michel Aulas se veut plus tendre avec son homologue parisien. Pour le président de l'Olympique Lyonnais, tout cette période est finie. « Le temps et le déroulement de la saison en cours ont fait que je ne tiendrais plus aujourd’hui ce genre de propos. Des modèles comme celui de Monaco ou de Lyon rencontrent aussi le succès. Et puis, le championnat est indécis. Contrairement à la saison passée, le PSG ne domine plus la Ligue 1 avec 31 points d’avance sur son dauphin. C’est aussi cette anormalité qui m’avait poussé à réagir, explique, dans Le Parisien, Jean-Michel Aulas, qui fait toujours du Paris Saint-Germain son favori pour le titre cette saison. A mon sens, le PSG reste le favori pour le titre de champion de France. D’abord pour la qualité de son effectif. Ensuite, Monaco poursuit sa route en Ligue des champions et peut aller très loin. En tout cas, cela va forcément leur bouffer de l’énergie. Enfin, je pense que le PSG a tellement besoin de se faire pardonner son élimination en Ligue des champions que cette déception va les pousser dans leurs retranchements. »