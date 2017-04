OL : Aulas exige des supporters qu’ils ne « créent pas de malaise »

Dans : OL, Ligue 1.

Invité lundi soir d'OL TV, Jean-Michel Aulas est revenu sur la récente et lourde défaite contre Lorient au Parc OL. Et si le président de l'Olympique Lyonnais admet que ce résultat était vraiment une grosse déception, il estime que les supporters ne doivent pas tomber dans les attaques incessantes et que surtout ils doivent se focaliser sur le match de jeudi contre le Besiktas plutôt que de taper sur l'Olympique Lyonnais.

« Cette défaite était inattendue et dimanche les joueurs, l’entraîneur et tous ceux qui aiment le club étaient dans un état dépressif. Maintenant, c’est du passé et on se projette vers le futur et le futur c’est jeudi. Le 4-1 m’a fait mal, mais le côté excessif des réactions m’a aussi fait mal (…) On va jouer un quart de finale de Coupe d’Europe, et des choses sont passées dans le subconscient des joueurs à cause de cela. Certaines choses sur les réseaux sociaux dès la fin du match ont été très excessives et posent des problèmes. Quand on aime l’OL on doit âtre capable d’accepter une défaite (…) Mon devoir est d’alerter, car on va jouer une équipe de Besiktas qu’on peut éliminer, mais ils ont une caractéristique c’est qu’ils ont des supporters qui le soutiennent à domicile et à l’extérieur. Et il ne faudrait pas que le caractère excessif de certaines réactions crée un malaise, alors que l’on va écrire une des plus belles pages de l’histoire de l’OL (…) Ce n’est pas la fin du monde, on n'est pas dans des problèmes de guerre civile, de maladie, on est sur un match qu’on aurait du gagner et qu’on a perdu (…) Les supporters sont comme moi ils aiment leur équipe et je leur dis, on a affaire à un bon groupe, ce celui qui en atteste généralement c’est le président, car il a la proximité avec les joueurs et l’entraîneur. Je n’excuse pas le résultat, car il fait mal. Mais il faut donner aux joueurs la chance de rebondir et pour cela il faut être à fond derrière l’équipe », a réclamé Jean-Michel Aulas, qui en appelle à la mobilisation générale pour le match de jeudi contre le Besiktas.