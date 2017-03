OL : Aulas est toujours sous le charme d'Alex Morgan

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas avait multiplié les messages sur Twitter afin de faire venir Alex Morgan à l'Olympique Lyonnais, le patron de l'OL disant tout le bien qu'il pensait d'elle à la star américaine du football américain. Et Jean-Michel Aulas avait fini par avoir gain de cause en obtenant la signature de la joueuse la plus médiatique de la planète.

Après des débuts plutôt timide à l'Olympique Lyonnais, Alex Morgan est désormais à son rythme de croisière et le président du club rhodanien estime que sa joueuse confirme sous le maillot de l'OL qu'elle est bien une footballeuse hors du commun. « Alex a démontré les qualités que l’on connaissait. C’est une attaquante très rapide avec une technique au-dessus de la moyenne. Mais, on l’a également vu dans un registre plein d’humilité, de ténacité, avec ce que les coaches aiment beaucoup, à savoir la capacité des attaquants à défendre. Je n’ai pas été surpris. Mais, je suis complètement rassuré sur la durée d’intégration. On sait que les joueurs brésiliens ou argentins mettent six à huit mois. Là, on voit qu’au bout de trois mois, Alex est pratiquement au niveau où on l’attendait », fait remarquer Jean-Michel Aulas, visiblement toujours sous le charme de la joueuse américain, sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de l'actuelle saison.