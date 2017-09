OL : Aulas écrase tout, mais finalement ce championnat l'adore

Dans : OL.

Il est un championnat où l'Olympique Lyonnais écrase tout le monde depuis des années, grâce notamment aux sommes importantes dépensées par Jean-Michel Aulas pour avoir la meilleure équipe possible. Et ce championnat c'est bien évidemment celui de football féminin où l'OL dévore tout sur son passage. Ce dimanche, la saison repart et encore une fois Lyon est archi-favori. Et malgré cette domination sans partage, le président de l'Olympique Lyonnais fait le plaisir des autres clubs, conscients que c'est grâce à lui que le foot féminin est entré dans une autre dimension.

« Il a des propos sur l'économie du football masculin que j'approuve, mais il fait une exception pour le foot féminin (...) C'est important pour nos joueuses d'affronter les meilleures joueuses européennes et mondiales. Et cela a un coût de faire venir ce type de joueuses. Ce qu'il ne peut pas faire chez les garçons, il le fait chez les filles mais, le connaissant, comme c'est un très bon gestionnaire, je ne l'imagine pas perdre de l'argent (...) Mais au-delà de l'argent qu'Aulas investit. Il a cru au foot féminin avant tout le monde. Il faut une locomotive qui tire tout le monde mais qui n'écrase pas tout le monde », expliquent ainsi, en choeur dans l'Equipe, le président et la responsable de l'équipe du Paris FC.