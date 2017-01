OL : Aulas demande de la décence à Nice pour Grenier

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Sur le principe, tout est en ordre pour que Clément Grenier rejoigne l’OGC Nice cet hiver. Le joueur a bien compris qu’il ne jouerait quasiment pas à Lyon, et est prêt à accepter de baisser son salaire pour changer de club, et rejoindre un projet niçois qui ne le laisse pas insensible. Mais entre les deux clubs, si l’idée d’un prêt avec option d’achat est la plus plausible, les termes sont loin d’être concordants. Jean-Michel Aulas en accepte l’idée, mais demande un effort à Nice sur point bien précis, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment.

« Le président Jean-Pierre Rivère m'en a parlé et j'ai donné un accord de principe à Clément sur un prêt gratuit avec bonus et une éventuelle option d'achat. Je ne sais pas si Clément est intéressé. Je lui en ai parlé samedi à l'entraînement et il n'avait pas l'air au courant... On fera tout pour lui donner un coup de main mais Nice doit accepter une option d'achat décente », a souligné à L’Equipe le président lyonnais, qui veut ensuite faire payer Clément Grenier à Nice au mois de juin, alors que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat. Et c’est autour de ce sujet que les discussions sont plus délicates entre les deux clubs, car de son côté, le joueur est prêt à faire de gros efforts sur son salaire de 320.000 que Nice ne compte pas prendre en charge dans sa totalité.