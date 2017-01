OL : Aulas annonce une offre à 70 ME pour Lacazette

Dans : OL, Mercato.

Tous les excès sont permis lors du marché des transferts, et l’Olympique Lyonnais en est actuellement le témoin.

Selon son président Jean-Michel Aulas, des offres complètement folles sont arrivées sur son bureau pour les joueurs les plus prometteurs de son effectif. Il y a bien évidemment le forcing de la Juventus pour Corentin Tolisso que nous évoquions un peu plus tôt dans la journée, mais aussi des offres pour d’autres talents du club. Jean-Michel Aulas l’a expliqué ce lundi soir sur RMC, c’est même monté très haut en ce qui concerne Alexandre Lacazette, qui avait déjà reçu une offre de plus de 40 ME l’été dernier de la part de West Ham. Mais la deuxième vague est impressionnante.

« On a l’intention de se rapprocher des premiers dans le championnat, de jouer la Ligue Europa à fond parce que c’est peut-être une opportunité pour l’Olympique lyonnais. Evidemment, Alexandre est indispensable. Comme Nabil, comme Corentin Tolisso et comme tous les joueurs pour lesquels on a des propositions. On a aujourd’hui six à sept propositions pour nos meilleurs joueurs. C’est vrai que les propositions concernant Alexandre sont entre 40 et quelques millions, de West Ham l’année dernière, à 70 millions en ce moment », a assuré le patron rhodanien, qui avait récemment laissé entendre qu’il avait reçu des propositions folles de la part de club chinois, ceci expliquant peut-être cela. En attendant, cet hiver, l’OL a tout repoussé afin de présenter la meilleure équipe possible en deuxième partie de saison, preuve que le club rhodanien n’a plus besoin de vendre ses meilleurs éléments pour continuer à être ambitieux.