OL : Aulas annonce au moins un renfort pour ses deux équipes

Dans : OL, Mercato.

De nouveau interrogé sur le mercato de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a confirmé la tendance de ces derniers jours.

Le club rhodanien est bien à la recherche d’un voire deux milieux terrain. Le premier, plutôt défensif, afin d’épauler Lucas Tousart. Tandis que le deuxième viendrait compenser l’éventuel départ d’un relayeur. En effet, Clément Grenier et Jordan Ferri seraient toujours susceptibles de quitter les Gones. A six jours de la fermeture du marché des transferts, le président lyonnais est donc prêt à compléter son effectif pour doubler tous les postes.

« Des destinations proches en Europa League ? On va en tenir compte pour terminer les quelques opérations en cours. L’idée est d’avoir pratiquement deux équipes, a annoncé le dirigeant sur beIN SPORTS. C’est une semaine difficile, c’est le "money time". On veut continuer au moins une opération qui concerne le milieu. On voudrait être paré pour cette Europa League, mais l’inflation des transferts et des salaires est terrible en ce moment. Il faut aussi savoir si les joueurs veulent rester chez nous. Donc il y aura au moins une opération et peut-être deux en fonction des départs. » Côté arrivée, les noms de Diop, Ndong et Ndombele circulent toujours.