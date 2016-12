OL : Alex Morgan mieux payée que Rachid Ghezzal à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

On le sait, si Rachid Ghezzal n'a toujours pas prolongé à l'Olympique Lyonnais, c'est que la proposition financière transmise par Jean-Michel Aulas ne le satisfait pas. Pour l'instant, l'international algérien gagne 20.000 euros par mois, ce qui est évidemment loin des salaires des certains de ses coéquipiers. Mais, Rachid Ghezzal va devoir relativiser ses problèmes financiers, puisque l'on évoque désormais un salaire mensuel de 25.000 euros pour Alex Morgan à l'Olympique Lyonnais.

Or, la joueuse américaine qui va débarquer pour six mois à l'OL est considérée comme l'une des meilleures footballeuses de la planète, ce qui confirme que la parité homme-femme n'a pas encore gagné le football, même si évidemment les recettes ne sont pas similaires. Et cela alors même que la joueuse américaine est sponsorisée par les plus grandes marques mondiales. En tout cas, Jean-Michel Aulas estime qu'Alex Morgan mérite bien cela. « On avait quasiment la certitude que les choses pouvaient se concrétiser. Il fallait trouver des bases économiques raisonnables. Les choses se sont concrétisées il y a quelques jours », a expliqué le patron de l’OL en commentant ce recrutement grand luxe. Selon Sportune, et pour pouvoir comparer, Wendie Renard, dont il se dit qu'elle pourrait traverser l'Atlantique dans le sens inverse à Alex Morgan, gagne 14.000 euros par mois à l'Olympique Lyonnais.