OL : 20 ME pour Hakim Ziyech, Lyon est dans la course

Dans : OL, Mercato.

L’Ajax Amsterdam, éliminé avant même les poules d’Europa League, connaît une période aussi difficile qu'inhabituelle.

Ce qui est plus fréquent en revanche, c’est de voir ses meilleurs joueurs partir pour rejoindre des formations européennes. Lyon est bien placé pour le savoir après avoir fait venir Kenny Tete et Bertrand Traoré. Et ce ne serait pas fini. Selon le journal marocain Libération, l’international des Lions de l’Atlas pourrait encore changer de club dans la dernière semaine du marché des transferts, si jamais le club néerlandais recevait une offre comprise entre 15 et 20 ME.

Lyon serait à l’affût, tout comme Liverpool, la Roma et surtout le Borussia Dortmund, qui vient de récupérer un incroyable pactole en vendant Ousmane Dembélé au FC Barcelone. A 24 ans, le numéro 10 de l’Ajax Amsterdam pourrait ainsi prendre son envol, et l’OL, qui pourrait recruter un ou deux joueurs avant la fin du mois d’août, a ciblé l’international marocain pour compléter sa nouvelle armada offensive.