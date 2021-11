OL : Islam Slimani, deux buts et un génie incompris

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Muet depuis le 16 septembre dernier, Islam Slimani, longuement blessé et enfin de retour, a inscrit un doublé contre le Sparta Prague (3-0).

Aligné à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais par Peter Bosz contre le Sparta Prague lors de la quatrième journée de l’Europa League, Islam Slimani a inscrit un doublé crucial pour la confiance. De retour à un bon niveau physique, l’international algérien postule à une place dans le onze-type de Peter Bosz pour la suite de la saison. Efficace jeudi soir, l’ancien buteur de Monaco et de Leicester a savouré son retour en forme. « Je n'ai pas pensé au fait que je n'avais pas beaucoup marqué avant. Je suis un attaquant, j'essaie de marquer. Si je ne peux pas marquer, j'essaie d'aider l'équipe d'une autre manière. Aujourd'hui, j'ai la réussite de marquer un doublé. Cela va me faire beaucoup de bien. Bien sûr, je suis content. C'est toujours bien de marquer pour un attaquant. Cela donne de la confiance » a reconnu l’avant-centre de l’OL.

Dans les colonnes de L’Equipe, le buteur algérien de l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs obtenu la deuxième meilleure note de son équipe avec un 7/10 mérité. « Un drôle de match. En première période, il a montré toute sa qualité dos au but, notamment par ses déviations de la tête, mais il manqué une énorme occasion seul devant le gardien tchèque (29e). En revanche, en seconde période, il a été moins présent dans le jeu, mais il a signé un doublé en trois minutes, en dribblant le gardien (61e) puis d'une tête remarquable et difficile (63e). Remplacé par PAQUETA (69e) » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Au contraire de Shaqiri ou de Cherki, Islam Slimani a marqué des points. Ce qui a logiquement fait de l’effet à Nabil Djellit…

Nabil Djellit totalement fan de Slimani

Fan assumé de l’international algérien, le journaliste de La Chaîne L’Equipe a salué sur Twitter l’état d’esprit impeccable de Slimani, qui a manqué une énormissime occasion en face à face avant de se reprendre mentalement et d’inscrire un doublé clinique. « Slimani rate un face à face. C'est le lot de tous les attaquants mais ça devient un événement. Ça prouve bien les attentes autour de cet attaquant de classe mondiale (meilleur buteur de la sélection algérienne, grand pays de football...). Après son raté, la plupart des joueurs se seraient écroulés. Slimani, lui, colle un doublé. Mentalement, il est de la trempe des plus grands... » a savouré Nabil Djellit, toujours très élogieux et un brin moqueur quand il s’agit d’évoquer Islam Slimani, un joueur qu’il suit et qu’il adore depuis le début de sa carrière.

Quant aux supporters de l’Olympique Lyonnais, ils sont plus partagés au sujet d’Islam Slimani, notamment en raison de certains mauvais choix de la part de l'Algérien, lequel a par ailleurs quelques faiblesses techniques difficiles à masquer dans ce type de match. « Si Slimani avait préféré faire la passe à Cherki plutôt que de tenter de faire des dribbles en gueulant "Tssh tssh" il y aurait but », « Slimani qui la met n'importe où alors qu'il est seul, face au but, qu'il a tout son temps... », « Slimani je crie. Il fait un match horrible techniquement, c'est dommage parce que tu vois que le retour d'un vrai 9 fait du bien » ou encore « Cherki sur la largeur pour fixer l'intérieur et filtrer parfaitement dans la surface pour Slimani qui remporte enfin son face à face » ont publié les supporters lyonnais, divisés au sujet du buteur de l’OL.