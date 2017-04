OL : 180 secondes qui ont évité le pire pour Lyon-Besiktas

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

La rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Besiktas a débuté avec énormément de retard jeudi soir, et l'UEFA a décidé qu'un protocole spécial allait être mis en place afin de ne plus trop perdre de temps, ce qui a valu une présentation originale des deux formations et un échauffement juste avant le coup d'envoi. Mais, ce que l'on sait moins c'est qu'à trois minutes près ce quart de finale aller d'Europa League a bien failli ne pas se jouer.

En effet, l'UEFA n'était pas d'humeur badine, et Le Progrès affirme ce samedi que l'instance européenne du football avait donné jusqu'à 21h30 pour que les derniers spectateurs présents sur la pelouse quittent le terrain et retournent dans les tribunes. Si cela n'avait pas été le cas, alors la rencontre aurait été annulée, et nul ne sait quelle suite aurait été donnée à ces incidents. Mais, au grand soulagement de tout le monde, c'est à 21h27 que cette exigence a été respectée, la pelouse du stade du Parc OL étant libre, après que la totalité des supporters lyonnais soit repartie à sa place. Même si cela n'évitera pas une sanction pour l'Olympique Lyonnais, on imagine que les organisateurs ont respiré en regardant la pendule.