PSG : Ben Arfa de retour à Nice ? Le Gym n'a pas l'argent

Lucien Favre n'est pas du genre à vouloir enjoliver inutilement la situation, et ce mercredi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OGC Nice n'a pas tourné autour du pot lorsque la question d'un éventuel retour d'Hatem Ben Arfa a été évoquée. Pour le coach azuréen, le représentant du joueur du PSG a été honnête en affirmant à l'AFP que Ben Arfa ne reviendrait pas à Nice, club qui l'avait pourtant relancé alors qu'il était au fond du trou à Newcastle.

Pour Lucien Favre, ce n'est pas un problème de volonté, mais tout simplement de moyens financiers. qui empêche l'OGC Nice de recruter Hatem Ben Arfa. « Il faut être réaliste, malheureusement c'est totalement impossible d'un point de vue financier pour un club comme Nice de prendre Ben Arfa », a admis l’entraîneur de Nice, conscient que contrairement à il y a deux ans, de nombreux clubs, et non des moindres, étaient à l'affût concernant le joueur du PSG à qui il reste un an de contrat avec le club de la capitale. Les supporters niçois vont devoir tourner définitivement la page Ben Arfa, même s'ils ont pensé que ce dernier allait pouvoir revenir.