OGCN : Un milieu d’expérience arrive gratuitement

Dans : OGCN, Mercato, LOSC.

Jean-Pierre Rivère avait prévenu, il ne devrait pas y avoir de grosses dépenses cet hiver au sein du Gym, même si le mauvais début d’année a un peu changé la donne.

Résultat, alors que les absences de Seri et Belhanda ont fait mal, et que Koziello ne parvient plus à retrouver son niveau de jeu, Mounir Obbadi va signer. Aujourd’hui en France annonce que tout est réglé entre les différentes parties, quelques détails restant simplement à finaliser et notamment au sujet de sa visite médicale, nous a confié l'agent d'Obbadi, car le joueur est actuellement au Gabon pour y disputer la CAN.

Le LOSC est d’accord pour laisser partir gratuitement son international marocain en fin de contrat au mois de juin, et qui a disparu de la circulation sous les ordres de Patrick Collot cette saison. A 33 ans, le milieu de terrain longtemps resté à Troyes avant d’exploser à Monaco va toutefois devoir retrouver du rythme, lui qui n’a joué que cinq matchs de L1 cette saison et ne s’est plus retrouvé sur le terrain depuis le 3 décembre 2016.