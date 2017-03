OGCN : Souquet explique pourquoi Nice a galéré à Dijon

Dans : OGCN, Ligue 1.

Arnaud Souquet, défenseur de Nice, après la victoire à Dijon (0-1) : « C'était un match difficile, on s'y attendait. Ce sera le cas à chaque match jusqu'à la fin de saison. C'est bien d'avoir le soutien de beaucoup de supporters. En deuxième mi-temps, Dijon a plus poussé, mais on parvient à marquer dans un temps fort. Une fois qu'on mène, on sait qu'on est costaud derrière quand tout le monde défend. À la pause, le coach nous a dit de plus passer par les ailes. Il faut féliciter Dijon qui avait bien bossé pour nous embêter en bloquant l'axe. C'est bien, il faut continuer », a-t-il déclaré sur beIN Sports.