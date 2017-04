OGCN : Nice avoue sa défaite et va déjà perdre gros au mercato

Dans : OGCN, Mercato.

Sur le point de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OGC Nice travaille d’ores et déjà sur l’équipe qu’il pourra aligner la saison prochaine.

Et dans les bonnes pioches de l’été dernier, conserver Younes Belhanda va s’annoncer très compliqué. En effet, comme le révèle Yahoo Sports, des discussions ont été entamées entre le club azuréen et le Dynamo Kiev, à qui appartient le joueur marocain. Et le résultat est malheureusement limpide, le club ukrainien ne baissera pas sa clause d’achat du meneur de jeu, annoncée à 9 ME. Un montant que Nice ne veut pas mettre sur la table.

L’entrevue entre les dirigeants des deux clubs s’est donc soldée par un cuisant échec, et le Gym, qui s’était pourtant mis d’accord pour un contrat de quatre ans avec l’ancien montpelliérain, lui a signifié que, sauf énorme concession des deux côtés, il repartirait à Kiev à la fin de la saison. Une déception pour le joueur, qui avait réussi à relancer sa carrière en Ligue 1 grâce à sa belle saison en prêt au sein de l’OGCN, mais c’est le club ukrainien qui aura le dernier mot dans ce dossier, et Nice l’a bien compris.