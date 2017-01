OGCN : Le mercato ? Nice se met en mode Guy Roux

Dans : OGCN, Mercato.

Surprenant leader de la Ligue 1, l’OGC Nice tire profit de ses bonnes pioches des derniers marchés des transferts. Des jeunes prometteurs, des plus expérimentés et quelques coups spectaculaires, la mayonnaise prend parfaitement avec un chef comme Lucien Favre aux commandes.

Mais alors que les noms pleuvent pour évoquer les éventuels renforts du Gym cet hiver, Jean-Pierre Rivère a tenu à rétablir la situation sur les ondes de RMC. Pour le président niçois, il n’y a aucun besoin, ni aucun besoin, pour recruter.

« On oublie la position de l’OGC Nice, pas au classement, mais en réalité de budget. On a vendu Nampalys Mendy cet été pour 15 millions d’euros, ce qui nous a permis de faire un mercato un peu particulier. Aujourd’hui, on a consommé notre budget. J’entends des noms qui tombent de partout, mais l’OGC Nice n’est pas devenu riche ! Si j’avais 10, 15, 20 millions à dépenser, je pense qu’on ferait un recrutement complémentaire au mercato d’hiver. Mais on n’a pas cet argent-là. On a un groupe de qualité sur lequel on va s’appuyer », a livré le président de l’OGCN, qui sait bien que son équipe a été éliminé des trois Coupes, et n’a donc plus qu’un match par semaine à disputer jusqu’à la fin de la saison. Ceci explique peut-être aussi cela.