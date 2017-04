OGCN : Le grand écart avec l'OL ? Pas le plus important pour Nice

Dans : OGCN, Ligue 1, OL.

Malgré la belle victoire de l'OGC Nice contre Bordeaux dimanche soir (2-1), Dante et Jean-Pierre Rivère ne se préoccupent pas du classement, et notamment de l'Olympique Lyonnais, distancé dans la course au Top 3.



En venant à bout d'une solide équipe de Bordeaux grâce à des buts de Balotelli et d'Eysseric (2-1), Nice peut aborder son sprint final sereinement. Encore en lutte pour le titre de champion de France, à un point du PSG et quatre de Monaco avec un match en plus, Nice est, dans le même temps, pratiquement assuré de terminer sur le podium. En effet, après son match nul à Rennes dimanche (1-1), Lyon est situé à seize unités, avec un match en retard à jouer à Metz. Un gouffre que les Aiglons ne regardent pas forcément.

« La 3e place ? Comme d'habitude, je vais vous répondre. Ça ne sert à rien de regarder le classement. Lyon a fait nul. On le savait avant le match. Tant mieux... », a avoué, sur Nice Matin, le capitaine Dante, qui est ensuite suivi par son président. « Je ne savais pas que Lyon était désormais à seize points de nous. On ne s'occupe pas de ça. On est prudent, vigilant. Rien n'est fait. On joue nos matchs, on verra bien en fin de saison », a lancé Jean-Pierre Rivère, qui préfère donc rester prudent alors que Nice réalise l'une de ses meilleures saisons en Ligue 1.