OGCN : Dalbert veut partir à l'Inter, Nice ne rigole pas

Suivi de très longue date par l’Inter Milan, qui espérait boucler son arrivée dès les premiers jours du mois de juin, Dalbert ne veut plus entendre parler que d’un transfert au sein du club lombard.

Le latéral gauche qui a disputé une épatante saison en Ligue 1 n’est pour le moment pas libéré par la formation de l’OGC Nice, qui refuse même de le voir en rendez-vous et de répondre à ses demandes. La direction sportive du club azuréen sait qu’elle va devoir mener à bien ce bras de fer qui ne fait que commencer.

Un rendez-vous est prévu ce dimanche soir pour faire le point sur cette situation pour le moment bloquée. En effet, le troisième de la dernière Ligue 1 ne veut donner aucun espoir à l’Inter Milan, et réclame toujours 30 ME pour étudier la possibilité d’un transfert. Beaucoup trop pour un joueur arrivé il y a un an pour 2 ME, à l’heure où le club lombard accepterait de mettre 10 ME pour faire venir le Brésilien. Une situation confuse, et qui pourrait s’éclaircir dans les prochaines heures.