OGCN : Bordeaux, OM... Une bataille d'ennemis pour Baysse ?

Dans : OGCN, Mercato, OM, Bordeaux.

Alors qu'il vient d'annoncer la fin de son aventure avec l'OGC Nice à l'issue de cette saison, Paul Baysse se dit intéressé par le projet de l'Olympique de Marseille. Mais pas que...



Dimanche, après la défaite niçoise au Vélodrome (2-1), Paul Baysse a révélé son prochain départ estival de Nice. Un signe du destin en vue du prochain mercato estival ? Peut-être... S'il est d'abord déçu de ne pas prolonger avec Nice, qui va donc connaître la Ligue des Champions sans son capitaine la saison prochaine, Baysse préfère se tourner vers la suite des événements. Un futur qu'il voit plutôt en France, même si son nom se murmure à l'étranger. Et parmi les projets intéressants en Ligue 1, celui de l'OM pourrait parfaitement lui convenir alors qu'il va avoir 29 ans la semaine prochaine.

« L’année prochaine, je ne sais pas, je ne vous cache pas que j’avais donné ma priorité à Nice. Maintenant, on passe à autre chose, j’aurai le temps de prendre les décisions sur les projets qui me seront proposés. Le projet marseillais ? Je suis ouvert à tous les projets », a lancé, sur le site Football Club de Marseille, Baysse, qui ne dit donc pas non à l'OM. Sauf que selon Girondinfos, la volonté première du défenseur central est de retourner à Bordeaux, où il a été formé entre 2004 et 2007 sans jamais y jouer chez les pros. Une opportunité que les Girondins n'ont pas encore saisi... Au grand bonheur de l'OM ? Réponse dans les prochaines semaines !