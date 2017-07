OGCN : Affolement à 40 ME sur un jeune niçois

Dans : OGCN, Mercato, Foot Europeen.

Après sa belle saison 2016-17, l’OGC Nice pouvait légitimement craindre le pire avec le marché des transferts qui avait mis en appétit plusieurs grands d’Europe sur les artisans de la troisième place des Aiglons.

Mais jusqu’à présent, la résistance s’est plutôt bien organisée avec deux départs majeurs mais inévitables, ceux de Belhanda et Pereira, de retour de prêt dans leur club respectif. Pour le moment donc, car les assauts au sujet de Seri, Dalbert, voire Eysseric ou Koziello, pourraient bien perturber le dernier mois de mercato. Mais à l’heure actuelle, c’est surtout l’agitation autour de Malang Sarr qui inquiète. Toujours suivi par des ténors européens, le défenseur central pourrait bien faire sauter la banque.

Ainsi, Sky Sports annonce que plusieurs clubs réfléchissent à récupérer le jeune arrière en faisant tout simplement sauter sa clause libératoire à hauteur de 40 ME. Un procédé en théorie inapplicable en France, mais que le Gym parvient à mettre en place sous seing privé avec l’accord des joueurs, comme ce fut le cas avec Alassane Pléa. Ainsi, le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea étudieraient cette possibilité selon le média anglais, qui rappelle qu’Arsenal suit aussi la situation du joueur de 18 ans, qui a énormément profité de l’expérience de joueurs comme Dante et Baysse la saison passée.