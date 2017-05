Nice : Un penalty oublié contre l'OM... Dante furieux après l'arbitre

Dans : OGCN, Ligue 1, OM.

Dante, défenseur de Nice, après la défaite contre l'OM (2-1) : « C'était un beau match. Ça se joue à peu de choses. On fait deux poteaux. Après, pour le but de l'OM sur corner, je ne sais pas trop si la balle sort du terrain ou pas... Et je pense qu'il y a penalty pour nous sur une faute sur Ricardo. Ça fait beaucoup quand même... Mais l'état d'esprit est bon, on garde notre philosophie de jeu. La 3e défaite de la saison ? C'est dommage. Perdre un derby, ça fait mal. Mais mon équipe est fabuleuse. Il reste deux matchs. On va tout donner pour bien finir la saison. Mon équipe a de l'avenir avec de bons joueurs et des jeunes ».