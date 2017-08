Nice : Favre promet bien du plaisir aux adversaires de l'ASSE

Dans : OGCN, Ligue 1, ASSE.

Lucien Favre (entraîneur de Nice après la défaite à Saint-Etienne) : « Offensivement ça a manqué de percussion. Saint-Etienne est une équipe très bien organisée dans un 4-1-4-1 où il y a les 11 qui défendent. C'est très difficile de trouver des espaces et des possibilités de pénétrer dans leur défense. C'est très athlétique, très costaud, il y a beaucoup de joueurs de taille. Ce n'était pas mauvais comme prestation, on a eu la possession, mais il faut que ce soit productif, il faut donner les accélérations au bon moment. On prend un but vite, ça change aussi un peu la donne du match (…) On a essayé de passer 4-3-3 avec 2 milieux un peu plus offensifs dans les 20 dernières minutes mais, encore une fois, c'est une équipe bien organisée. Ça ne va pas être simple de la jouer cette année, pour qui que ce soit. »