Nice : Dalbert supplie officiellement Nice de le laisser signer à l'Inter !

Entre Dalbert Henrique et l'OGC Nice la tension est toujours grande, le défenseur ne cachant pas son souhait d'être transféré à l'Inter lors de ce mercato, tandis que le club azuréen reste droit dans ses bottes réclamant 25ME pour envisager éventuellement de se séparer d'un de ses cadres. Lucien Favre n'étant pas du genre à se laisser dicter ses choix, il se montre donc très ferme à l'encontre de Dalbert, même si le coach niçois a décidé de se passer du joueur lors du dernier match amical contre La Gantoise, estimant que ce dernier se moquait de lui en traînant dans son échauffement.

On en était là dans ce bras de fer, lorsque via les réseaux sociaux, Dalbert Henrique est sorti de son mutisme et a envoyé un message aux dirigeants de l'OGC Nice. « L’Inter a fait une proposition que je ne peux pas refuser. Je crois que dans les prochains jours, nous aurons une bonne nouvelle. Je suis reconnaissant envers Nice et ses fans qui m’ont accordé leur confiance. Cependant, je compte sur la compréhension de la direction de comprendre mes envies d’aller poursuivre ma carrière ailleurs afin d’avoir mes chances en équipe nationale, ce qui est mon rêve », a lancé le défenseur du Gym, visiblement convaincu que son avenir est à Milan et plus à Nice. La balle est désormais dans le camp de Jean-Pierre Rivère.