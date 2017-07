Nice : 2.000 supporters du Gym à Amsterdam, c'est sold-out !

Dans : OGCN, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tenu en échec (1-1) mercredi à l'Allianz Riviera par l'Ajax, l'OGC Nice devra réaliser un petit exploit la semaine prochaine à Amsterdam pour continuer sa route en Ligue des champions. Pour cela, le club azuréen a offert un billet pour ce match à chacun des supporters qui fera le voyage jusqu'aux Pays-Bas. Et ce samedi, le Gym annonce que les 2.000 places accordées aux fans niçois étaient prises.

« Les Aiglons ne voyageront pas seuls : 2000 supporters rouge et noir les accompagneront à Amsterdam, pour les pousser vers une qualification en barrage de Champions League. Si la rencontre de mercredi a suscité l'engouement des supporters amstellodamois, la réponse niçoise ne s'est pas faite attendre. Invité par le club à l'Amsterdam ArenA, le peuple niçois s'est en effet mobilisé en nombre : moins de 48h après l'ouverture des inscriptions, il ne reste déjà plus aucune place disponible dans le parcage visiteur. 2000 amoureux du Gym braveront donc les 1400 km séparant les 2 villes, et apporteront un soutien de taille aux Aiglons, à l'heure de défier le finaliste de la dernière Europa League dans son antre », annonce l’OGC Nice ce samedi midi.