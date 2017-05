LdC : Le foot français peut être fier de Monaco lance Jardim

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Leonardo Jardim, entraineur de l’AS Monaco, après la défaite et l’élimination face à la Juventus : « D'un côté il y avait une équipe très expérimentée et de l'autre beaucoup de jeunesse. Nous sommes très heureux de cette demi-finale, très fiers des joueurs. Nous avons joué aujourd'hui, après avoir joué samedi. Et les joueurs ont donné le maximum. C'est une bonne image. Nous aurions pu faire match nul. C'est un résultat qui nous fait sortir la tête haute. On a bien représenté le football français. Maintenant on va se focaliser sur le Championnat. On va bien récupérer, les joueurs ont fait un gros effort ici à Turin ».