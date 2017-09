ASM : Mbappé, Mendy, Silva… La machine à cash n’est pas rouillée

Dans : Monaco, Mercato.

Fidèle à sa politique, l’AS Monaco a vendu plusieurs joueurs importants cet été. L’occasion de réaliser de nouvelles plus-values, la spécialité du champion de France.

Alors que le vice-président Vadim Vasilyev assurait que l’ASM conserverait la plupart de ses cadres, de nombreux titulaires ont été libérés. Il faut dire que le club de la Principauté a réussi à négocier de gros transferts dont il a le secret. Pour commencer, Monaco s’est rempli les poches avec l’argent de Manchester City, qui a recruté Bernardo Silva (50 M€) et Benjamin Mendy (57,5 M€). Toujours en Angleterre, Chelsea a également enrichi le pensionnaire de Louis-II avec le transfert de Tiémoué Bakayoko pour 45 M€.

Enfin, le dernier gros coup concerne évidemment Kylian Mbappé, prêté au Paris Saint-Germain qui achètera l’attaquant via une option d’achat fixée à 180 M€. Au total, cela fera donc 333 M€ récupérés pour ces quatre joueurs achetés pour 39 M€, et à qui Monaco a donné 10 M€ de salaire au total depuis leur arrivée. Résultat, on arrive à un bénéficie de 284 M€, soit un retour sur investissement de 631 % ! Autant dire que le propriétaire Dmitri Rybolovlev ne doit pas regretter l’époque où il dépensait des dizaines de millions pour des joueurs confirmés.