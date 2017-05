ASM : Mbappé dit oui et chamboule les plans du Real Madrid

Dans : Monaco, Liga, Mercato.

Passé tout proche d’une signature au Real Madrid pendant sa formation, Kylian Mbappé (18 ans) pourrait finalement rejoindre les Merengue cet été.

C’est en tout cas l’objectif prioritaire du club madrilène, dont les scouts ont été impressionnés par les performances de l’attaquant de l’AS Monaco. C’est pourquoi l’actuel leader de Liga chamboule ses plans. En plus de reléguer la piste Antoine Griezmann au second plan, le Real ne veut plus d’un accord avec l’ASM pour laisser Mbappé sur le Rocher une saison supplémentaire. Non, la Maison Blanche souhaite intégrer le prodige monégasque à son effectif dès cet été.

Cela tombe bien, le néo-international français a donné son accord pour rejoindre le Real, annonce Marca. La principale raison ? La perspective de jouer sous les ordres de Zinédine Zidane. Pour le président Florentino Pérez, il s’agirait d’un gros coup en vue d’une éventuelle réélection cette année, lui qui sait que le transfert du natif de Bondy coûterait plus de 100 M€. Il faudra au moins cela pour convaincre Monaco, battre la concurrence représentée par Manchester United ainsi que le Paris Saint-Germain. Et pour faire de Mbappé le prochain Galactique du Real Madrid.