ASM : City prêt à payer un prix fou pour Benjamin Mendy

Très bien parti pour s’engager avec Manchester City, Benjamin Mendy n’a de cesse de lâcher des indices sur son avenir très britannique sur les réseaux sociaux.

Persuadé qu’il va s’engager avec le club de Manchester, le latéral gauche de l’AS Monaco s’est déjà mis d’accord avec les Citizens. Reste le plus difficile, à savoir boucler ce transfert entre les deux clubs. Et pour cela, la formation anglaise serait prête à faire un effort colossal. En effet, selon Sky Sports, l’indemnité de transfert pourrait atteindre les 50 ME alors que les négociations sont toujours en cours, et que Monaco semble déterminé à tirer le meilleur de son défenseur. Pour mémoire, il y a un peu plus d'un mois, City a déboursé 50 ME (+20 ME de bonus éventuels) pour faire venir Bernardo Silva du Rocher... C’est ce qui s’appellerait une bonne vente pour un élément acheté 15 ME un an plus tôt en provenance de l’OM.